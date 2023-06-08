Большинство россиян устроились на первую работу до 18 лет

Только 1% россиян устроились на первую работу после 30 лет, следует из результатов опроса сервиса по работе с самозанятыми «Подработка» и сервиса «Работа.ру», с которыми ознакомился Life.

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Большинство респондентов (68%) начинали свою карьеру до 18 лет. При этом 30% граждан, которые прошли опрос, впервые устроились на подработку в 19–25 лет, еще столько же — в 14–16 лет. Чуть меньше — 28% — начали работать с 17–18 лет, 10% респондентов — до 14 лет. Только по 1% голосов набрали варианты «после 26 лет» и «после 30 лет».

Согласно опросу, мужчины начинали работать раньше женщин. 37% мужчин отметили, что устроились на первую работу в 14–16 лет, столько же респондентов-женщин — в 19–25 лет.

Кроме того, 25% россиян заявили, что их хвалили на первом месте работы, 18% — смогли получить профессиональный рост. Однако 29% граждан отметили отсутствие карьерных достижений на первой работе, 24% — с ее помощью накопили на большую покупку, еще 16% — нашли полезные знакомства.