Доллар поднялся выше 82 руб. впервые с 17 апреля

Курс американского доллара на открытии торгов на Мосбирже преодолел отметку 82 руб. впервые с 17 апреля. Это следует из данных биржи.

По данным на 7:01 мск доллар поднимался на 0,09%, до 82,05 руб. К 07:07 мск доллар еще немного ускорил рост, прибавляя 0,21%. Американская валюта достигала 82,15 рубля. В то же время курс евро поднимался на 0,44%, торгуясь на уровне 88,04 руб., юань - 0,15%, до 11,495 рубля.

По прогнозам ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, на этой неделе доллар будет торговаться на уровне 81-82 руб., на курсовые колебания будет влиять торговый баланс. Финансовые эксперты не исключили, что доллар в июне может достичь отметки 83 руб.