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Турецкая валюта обесценилась до рекордного уровня

Национальная валюта Турции - турецкая лира - в четверг утром обесценилась до исторического минимума, достигнув отметки в 23,4 лиры за один доллар, свидетельствуют данные торгов.

В среду вечером торги закрылись на уровне 23,3 лиры за доллар. В течение минувшего дня курс турецкой валюты достигал 23,5 лиры к доллару, отмечает в экономическом комментарии телеканал Haberturk.

Местные экономисты назвали среду самым плохим днем для турецкой лиры за последние 1,5 года, когда она за день обесценилась почти на 7,5%.

Турецкая валюта начала резкое падение в понедельник, 5 июня. Аналитики связывают это с тем, что Центробанк страны не проводит интервенции на рынке, к чему прибегал до президентских и парламентских выборов в мае. 12 мая, в последний день торгов на Стамбульской бирже до выборов, курс турецкой лиры составлял 19,6 к доллару. Тогда же оппозиционная пресса сообщала, что резервы Центробанка Турции истощены, однако власти опровергали эту информацию.

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