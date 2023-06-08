Турецкая валюта обесценилась до рекордного уровня

Местные экономисты назвали среду самым плохим днем для турецкой лиры за последние 1,5 года, когда она за день обесценилась почти на 7,5%.

Турецкая валюта начала резкое падение в понедельник, 5 июня. Аналитики связывают это с тем, что Центробанк страны не проводит интервенции на рынке, к чему прибегал до президентских и парламентских выборов в мае. 12 мая, в последний день торгов на Стамбульской бирже до выборов, курс турецкой лиры составлял 19,6 к доллару. Тогда же оппозиционная пресса сообщала, что резервы Центробанка Турции истощены, однако власти опровергали эту информацию.