Эксперты объяснили обвал турецкой лиры

Волатильность на финансовых рынках Турции была ожидаемой, вне зависимости от исхода только что завершившихся президентских выборов. В обвале национальной валюты многие эксперты видят признак грядущих либеральных реформ в экономике, они прогнозируют, что ситуация стабилизируется при уровне 25 турецких лир за доллар, пишет в четверг деловая газета Ekonomim со ссылкой на экспертов.

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По данным торгов, в четверг утром лира обесценилась до очередного исторического минимума, достигнув отметки в 23,4 лиры за доллар. Накануне вечером торги закрылись на уровне 23,3 лиры за доллар, а в течение дня курс турецкой валюты достигал 23,5 лиры к доллару.

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Местные экономисты назвали среду самым плохим днем для турецкой лиры за последние 1,5 года, когда она обесценилась почти на 7,5%. С 28 мая, когда в Турции состоялся второй тур президентских выборов, лира обесценилась на 17%, а за год - более, чем на 33%, отмечает телеканал Habertürk.

Неизбежность роста цен

Ситуация на финансовых рынках Турции неизбежно отразится на ценах на энергоносители. С пятницы в стране будет очередное, почти на 10% повышение тарифов на бензин и дизельное топливо, вслед за этим следует ожидать рост цен на продукты питания, в том числе основной группы, приводит мнения экспертов Habertürk. Как следствие, отмечают они, это может подстегнуть инфляцию, которая в мае, по официальным данным, составила 39,59% в годовом исчислении. По неофициальным - инфляция в Турции выше 100%.

"Колебания на финансовых рынках можно рассматривать как сильный сигнал ожидаемых шагов по переходу к рыночной экономике от управляемой. Лира, предположительно, стабилизируется при приближении к отметке в 25 за доллар, такие сценарии обсуждаются, как и повышение процентной ставки ЦБ до 25 с нынешних 8,5", - приводит телеканал "Сёзджу" слова директора по стратегии компании "Истанбул портфёй" Йылмаза Демира.

С назначением главой Минфина Турции Мехмета Шимшека, который имеет значительный опыт работы в правительстве Реджепа Тайипа Эрдогана в начале 2000-х годов, когда оно проводило либеральную политику, а также авторитет в финансовых институтах Запада и Ближнего Востока, по мнению Йылмаза, следует ожидать возвращения Турции к прежней экономической политике. Это, в свою очередь, неизбежно обернется пересмотром отношения властей к вопросу учетной ставки, лимитов на выдачу банкам валюты, росту ее спроса за рубежом, снижением вмешательства государственного сектора в экономику, отказом ЦБ от валютных интервенций.

По мнению основателя компании "Фортуна капитал" Алтуга Озастана, ситуация неопределенности на рынках, вызванная выборами, постепенно проходит и у инвесторов появляются надежды на возвращение Турции к классической модели развития экономики. "С 29 мая механизм контроля над рынками фактически не применяется, поэтому возник дисбаланс между спросом и предложением. Инвесторы в кратчайшие сроки оценят ситуацию и курс сбалансируется на уровне 25-26 лир к доллару, это и будет отправной точкой для начала проведения новой политики", - сказал экономист изданию Ekonomim.

Ожидания аналитиков и Минфина

Признаком подготовки администрации Эрдогана к развороту денежно-кредитной политики к ортодоксальной (классической) модели эксперты считают предстоящее назначение нового главы Центробанка Турции. Ожидается, что на эту должность будет назначена хорошо известная в финансовых кругах США Гае Эркан, отмечает газета Cumhuriyet. При новом руководстве главного финансового института Турции процентная ставка со временем может быть повышена до 25-30, приводит газета ожидания аналитиков рынка.

Глава турецкого Минфина, комментируя ситуацию на рынках, призвал иностранных инвесторов не делать поспешных выводов и набраться терпения.

"Мы заручимся поддержкой всех на пути реализации целей, которые определены нами в рамках плана и программы. Для этого необходимы немного терпения и времени", - написал Шимшек в Twitter.