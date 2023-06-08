$81.46+0.2187.17+0.21

Новак ждет роста спроса на нефть в мире на 2% в этом году, в основном за счет Азии

Мировой спрос на нефть в этом году вырастет на 2,3%, в основном за счет Азии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналу "Энергетическая политика". При этом азиатский рынок в ближайшие тридцать лет будет основным потребителем энергоресурсов в мире, обеспечив в этом десятилетии до 60% роста спроса на нефть.

Новак ждет роста спроса на нефть в мире на 2% в этом году
© РИА Новости

"В 2022 г. мировой спрос на нефть составил 99,6 млн баррелей в сутки (б/с). В 2023 г. ожидается рост спроса до 101,9 млн б/с - плюс 2,3 млн б/с. Основной рост спроса на нефть придется на страны АТР - до 1,6 млн б/с. Практически по всем прогнозам к 2030 г. предполагается дальнейший рост спроса на нефть, при этом АТР обеспечит порядка 60% роста", - сказал он.

По прогнозу Новака, мировой рынок СПГ к 2030 г. может вырасти по максимальным прогнозам до 54%, до 800 млрд куб. м, а доля СПГ в общем увеличении спроса на газ к 2030 г. оценивается в 70-80%. Мировой спрос на газ к 2030 г. вырастет в пределах 10% за счет увеличения использования в промышленности и энергетическом секторе на фоне декарбонизации и повышении спроса в АТР.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители