Новак ждет роста спроса на нефть в мире на 2% в этом году

Мировой спрос на нефть в этом году вырастет на 2,3%, в основном за счет Азии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналу "Энергетическая политика". При этом азиатский рынок в ближайшие тридцать лет будет основным потребителем энергоресурсов в мире, обеспечив в этом десятилетии до 60% роста спроса на нефть.

"В 2022 г. мировой спрос на нефть составил 99,6 млн баррелей в сутки (б/с). В 2023 г. ожидается рост спроса до 101,9 млн б/с - плюс 2,3 млн б/с. Основной рост спроса на нефть придется на страны АТР - до 1,6 млн б/с. Практически по всем прогнозам к 2030 г. предполагается дальнейший рост спроса на нефть, при этом АТР обеспечит порядка 60% роста", - сказал он.

По прогнозу Новака, мировой рынок СПГ к 2030 г. может вырасти по максимальным прогнозам до 54%, до 800 млрд куб. м, а доля СПГ в общем увеличении спроса на газ к 2030 г. оценивается в 70-80%. Мировой спрос на газ к 2030 г. вырастет в пределах 10% за счет увеличения использования в промышленности и энергетическом секторе на фоне декарбонизации и повышении спроса в АТР.