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Россия в 19 раз увеличила экспорт нефти в Индию

Экспорт российской нефти в Индию в 2022 году увеличился в 19 раз по сравнению с показателями годом ранее. Об этом вице-премьер Александр Новак написал в своей статье для журнала «Энергетическая политика».

Россия увеличила поставки нефти в Индию в 19 раз
© РИА Новости

Всего за год в Индию было поставлено 41 млн т нефти. Также в три раза увеличились поставки угля - до 20 млн т. Всего же экспорт нефтепродуктов в эту страну за прошлый год достиг уровня 6,2 млн т, что ровно в два раза больше, чем было в 2021 году.

«Уже в мае 2022 года поставки нефти из России в страны Азии впервые превысили объемы, направляемые в Европу», — написал Новак.

Он также добавил, что Россия занимает первое место по отгрузке нефти в Индию и второе среди ведущих поставщиков нефти в Китай. Кроме того, РФ стала второй по поставкам трубопроводного газа и четвертой по объему экспорта СПГ в КНР.

Ранее сообщалось, что Индия нарастила товарооборот со странами ЕАЭС. Страна вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров - ее доля составила 4,3%. По словам заместитель министра экономического развития России Дмитрия Вольвача, такие сдвиги продиктованы новыми условиями.

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