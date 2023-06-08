Россия увеличила поставки нефти в Индию в 19 раз

Экспорт российской нефти в Индию в 2022 году увеличился в 19 раз по сравнению с показателями годом ранее. Об этом вице-премьер Александр Новак написал в своей статье для журнала «Энергетическая политика».

Всего за год в Индию было поставлено 41 млн т нефти. Также в три раза увеличились поставки угля - до 20 млн т. Всего же экспорт нефтепродуктов в эту страну за прошлый год достиг уровня 6,2 млн т, что ровно в два раза больше, чем было в 2021 году.

«Уже в мае 2022 года поставки нефти из России в страны Азии впервые превысили объемы, направляемые в Европу», — написал Новак.

Он также добавил, что Россия занимает первое место по отгрузке нефти в Индию и второе среди ведущих поставщиков нефти в Китай. Кроме того, РФ стала второй по поставкам трубопроводного газа и четвертой по объему экспорта СПГ в КНР.