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Китай начал убеждать западные страны не прекращать инвестиции

Экономика Китая открыта для иностранных инвестиций и заинтересована в них, это долгосрочная национальная стратегия, от которой страна не намерена отступать. С таким посылом на Форуме развития в Шанхае выступали высокопоставленные китайские чиновники, пишет Reuters.

Китай начал убеждать западные страны не прекращать инвестиции
© globallookpress.com

Пекин начал убеждать западные страны не прекращать вложения на фоне более слабого, чем ожидалось, восстановления после коронавирусных ограничений. В последние месяцы Китай принимал руководителей крупных западных компаний, в том числе туда приезжали Дэвид Соломон (Goldman Sachs), Илон Маск (Tesla), Тим Кук (Apple), Патрик Гелсингер (Intel), Мэри Барра (General Motors), Стивен Шварцман (Blackstone) и Джейми Даймон (JPMorgan).

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Однако, отмечается в материале, победить скептицизм не удается. Проблемой остается давление США, безопасность данных и сосредоточенность председателя КНР Си Цзиньпина на вопросах национальной безопасности. Последний фактор недавно привел к ограничению деятельности иностранных компаний, которые проводят консультации и юридическую экспертизу.

Глава Национального управления финансового регулирования Ли Юньцзэ в разговоре с гендиректором Citigroup Джейн Фрейзер заверил ее в открытости своих рынков и приверженности этому финансовых регуляторов. Глава Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг И Хуэйман заявил, что Пекин продолжает работать над дерегулированием доступа на рынок.

Вместе с тем иностранные инвесторы отмечают, что уже устали от бесконечных обещаний, которые идут со стороны китайских чиновников. С одной стороны, подчеркнул управляющий директор Китайско-канадского делового совета Ноа Фрейзер, они слышат правильные вещи, но с другой, никаких конкретных шагов, которые свидетельствуют о развороте политики, не видно.

Китайские власти, комментируя визиты бизнесменов, пытаются представить его проявлением доверия к национальной экономике со стороны западных компаний, однако эксперты отмечают нехарактерное молчание гостей. Все они практически никак не оценивают свои поездки не пытаются раскрыть детали переговоров.

Ранее сообщалось, что китайский индекс промышленной активности (PMI) в мае составил 48,8 пункта, что оказалось хуже прогноза аналитиков и стало минимумом с начала года. Ситуация усугубляется рекордным уровнем безработицы среди молодежи, достигшем 20,4 процента. Проблемы в китайской промышленности и, соответственно, слабый спрос на энергоресурсы, остаются одним из факторов, который сдерживает рост цен на нефть.

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