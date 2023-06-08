Китай начал убеждать западные страны не прекращать инвестиции

Экономика Китая открыта для иностранных инвестиций и заинтересована в них, это долгосрочная национальная стратегия, от которой страна не намерена отступать. С таким посылом на Форуме развития в Шанхае выступали высокопоставленные китайские чиновники, пишет Reuters.

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Однако, отмечается в материале, победить скептицизм не удается. Проблемой остается давление США, безопасность данных и сосредоточенность председателя КНР Си Цзиньпина на вопросах национальной безопасности. Последний фактор недавно привел к ограничению деятельности иностранных компаний, которые проводят консультации и юридическую экспертизу.

Глава Национального управления финансового регулирования Ли Юньцзэ в разговоре с гендиректором Citigroup Джейн Фрейзер заверил ее в открытости своих рынков и приверженности этому финансовых регуляторов. Глава Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг И Хуэйман заявил, что Пекин продолжает работать над дерегулированием доступа на рынок.

Вместе с тем иностранные инвесторы отмечают, что уже устали от бесконечных обещаний, которые идут со стороны китайских чиновников. С одной стороны, подчеркнул управляющий директор Китайско-канадского делового совета Ноа Фрейзер, они слышат правильные вещи, но с другой, никаких конкретных шагов, которые свидетельствуют о развороте политики, не видно.

Китайские власти, комментируя визиты бизнесменов, пытаются представить его проявлением доверия к национальной экономике со стороны западных компаний, однако эксперты отмечают нехарактерное молчание гостей. Все они практически никак не оценивают свои поездки не пытаются раскрыть детали переговоров.