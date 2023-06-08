Спрогнозированы сроки восстановления позиций курса рубля

Рубль сможет частично восстановить свои позиции ближе к концу июня с помощью более активных продаж валюты экспортерами. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

В издании напомнили, что сегодня, 8 июня, курс доллара впервые с апреля 2022 года завершил торги на бирже выше 82,5 рублей.

Предполагается, что ослабление валюты РФ происходит на фоне падения цен на нефть из-за рецессии в ряде стран Европы. Кроме того доллар укрепляется за счет слабого предложения валюты со стороны экспортеров и сохранения спроса со стороны населения и иностранных компаний.