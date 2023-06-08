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Спрогнозированы сроки восстановления позиций курса рубля

Рубль сможет частично восстановить свои позиции ближе к концу июня с помощью более активных продаж валюты экспортерами. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Спрогнозированы сроки восстановления позиций курса рубля
© РИА Новости

В издании напомнили, что сегодня, 8 июня, курс доллара впервые с апреля 2022 года завершил торги на бирже выше 82,5 рублей.

Курс евро превысил 89 рублей впервые с 28 апреля

Предполагается, что ослабление валюты РФ происходит на фоне падения цен на нефть из-за рецессии в ряде стран Европы. Кроме того доллар укрепляется за счет слабого предложения валюты со стороны экспортеров и сохранения спроса со стороны населения и иностранных компаний.

В связи с этим участники рынка ожидают, что рубль частично восстановит свои позиции ближе к концу июня. Укрепление валюты РФ произойдет на фоне более активных ее продаж экспортерами, отметили в «Коммерсантъ».

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