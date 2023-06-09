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Рублю предсказали укрепление к доллару в июне

Дальнейшего падения курса рубля ждать не стоит, доллар до конца июня будет стоить 81–82 руб. Об этом «Ленте.ру» сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя ослабление рубля до 82,19 руб. за доллар на торгах Мосбиржи 8 июня.

Рублю предсказали укрепление к доллару в июне
© РИА Новости

«В дальнейшем это будет 81 с небольшим плюсом, не выше 82. И так, я думаю, будет до конца месяца», — сказал Беляев.

Экономист пояснил, что текущее ослабление рубля связано с неблагоприятными новостями — например, про прорыв дамбы Каховской гидроэлектростанции. Но это временно, и в ближайшее время начнется корректировка курса, считает Беляев. Дальнейшего падения рубля Беляев не ожидает. По его словам, экономический фундамент еще прочный, а значит это не должно привести к серьезному ослаблению нацвалюты по отношению к доллару.

По прогнозам ведущего аналитика «Открытие Инвестиции» Андрея Кочеткова, на этой неделе доллар будет торговаться на уровне 81–82 руб., на курсовые колебания будет влиять торговый баланс.

Турецкая валюта обесценилась до рекордного уровня

В пятницу на торгах Мосбиржи курс рубля продолжает слабеть по отношению к валютам. По данным Мосбиржи на 7:10 мск, доллар торгуется на отметке 82,1 руб., евро — 89,1 руб., юань — 11,59 руб.

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