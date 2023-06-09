Доллар поднялся выше 83 рублей

Рубль в пятницу утром теряет позиции к основным иностранным валютам. Курс доллара преодолел отметку в 83 рубля впервые с 7 апреля, следует из данных Московской биржи.

К 9:42 мск курс доллара повышается на 43 копейки, до 83,03 рубля, курс евро — на 39 копеек, до 89,48 рубля, курс юаня растет на 5 копеек, до 11,65 рубля.

В пятницу, 9 июня, ожидается заседание Центробанка по ключевой ставке. Рынок находится в ожидании решения регулятора. Эксперты считают, что ЦБ оставит ставку на уровне 7,5%.

Ранее собеседники «Коммерсанта» сообщили, что рубль сможет частично восстановить свои позиции ближе к концу июня с помощью более активных продаж валюты экспортерами. Предполагается, что ослабление валюты РФ сейчас происходит на фоне падения цен на нефть из-за рецессии в ряде стран Европы.