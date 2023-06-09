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Доллар поднялся выше 83 рублей

Рубль в пятницу утром теряет позиции к основным иностранным валютам. Курс доллара преодолел отметку в 83 рубля впервые с 7 апреля, следует из данных Московской биржи.

Доллар поднялся выше 83 рублей
© ТАСС

К 9:42 мск курс доллара повышается на 43 копейки, до 83,03 рубля, курс евро — на 39 копеек, до 89,48 рубля, курс юаня растет на 5 копеек, до 11,65 рубля.

В пятницу, 9 июня, ожидается заседание Центробанка по ключевой ставке. Рынок находится в ожидании решения регулятора. Эксперты считают, что ЦБ оставит ставку на уровне 7,5%.

Ранее собеседники «Коммерсанта» сообщили, что рубль сможет частично восстановить свои позиции ближе к концу июня с помощью более активных продаж валюты экспортерами. Предполагается, что ослабление валюты РФ сейчас происходит на фоне падения цен на нефть из-за рецессии в ряде стран Европы.

Рублю предсказали укрепление к доллару в июне

Кроме того доллар укрепляется за счет слабого предложения валюты со стороны экспортеров и сохранения спроса со стороны населения и иностранных компаний.

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