$82.64+0.5589.01+0.97

Курсу доллара спрогнозировали дальнейший рост

В июне курс доллара США может вырасти до 84-86 рублей. Об этом со ссылкой на вице-президента аналитической компании «Борселл» Ольгу Веретенникову сообщает газета «Известия».

Курсу доллара спрогнозировали дальнейший рост
© Lenta.ru

По словам эксперта, для укрепления американской валюты есть ряд причин. Одна из них — обострение геополитической ситуации, которая создает неопределенность для рынков. Также среди поводов для снижения курса национальной валюты — снижение доходов от экспорта при высоком спросе на импорт и наступивший сезон отпусков, в ходе которого россияне активно обменивают деньги.

«Снижение нефтяных котировок также способствует снижению курса рубля. Также можно отметить и опасения по поводу 11-го пакета санкций. (...) Поэтому до начала третьей декады рубль может продолжить ослабление», — спрогнозировала Веретенникова.

Рублю предсказали укрепление к доллару в июне

Кроме того, на подорожание доллара влияет период, когда экспортеры меньше продают валюты на рынке, добавил управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий. Однако дальнейшего снижения рубля ждать не стоит, поделился мнением эксперт.

На торгах на Московской бирже 9 июня курс доллара впервые с 7 апреля поднялся выше 83 рублей. Курс евро подходил к 89,5 рубля, свидетельствуют данные площадки. Локального максимума российская валюта достигала 11 мая, с этого момента она подешевела по отношению к доллару и евро почти на десять процентов.

Спрос на доллар растет, а его объемы на рынке сокращаются. Это происходит по причине дешевеющей нефти и увеличении стоимости параллельного импорта из-за давления западных стран на партнеров России.

6
Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители