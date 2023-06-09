Курсу доллара спрогнозировали дальнейший рост

В июне курс доллара США может вырасти до 84-86 рублей. Об этом со ссылкой на вице-президента аналитической компании «Борселл» Ольгу Веретенникову сообщает газета «Известия».

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По словам эксперта, для укрепления американской валюты есть ряд причин. Одна из них — обострение геополитической ситуации, которая создает неопределенность для рынков. Также среди поводов для снижения курса национальной валюты — снижение доходов от экспорта при высоком спросе на импорт и наступивший сезон отпусков, в ходе которого россияне активно обменивают деньги.

«Снижение нефтяных котировок также способствует снижению курса рубля. Также можно отметить и опасения по поводу 11-го пакета санкций. (...) Поэтому до начала третьей декады рубль может продолжить ослабление», — спрогнозировала Веретенникова.

Кроме того, на подорожание доллара влияет период, когда экспортеры меньше продают валюты на рынке, добавил управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий. Однако дальнейшего снижения рубля ждать не стоит, поделился мнением эксперт.

На торгах на Московской бирже 9 июня курс доллара впервые с 7 апреля поднялся выше 83 рублей. Курс евро подходил к 89,5 рубля, свидетельствуют данные площадки. Локального максимума российская валюта достигала 11 мая, с этого момента она подешевела по отношению к доллару и евро почти на десять процентов.