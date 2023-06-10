$82.64+0.5589.01+0.97

Доллару предрекли скорое лишение статуса ведущей мировой валюты

Конец доминирования доллара США близок на фоне роста популярности китайского юаня. Об этом глава ВТБ Андрей Костин заявил Reuters.

Доллару предрекли скорое лишение статуса ведущей мировой валюты
© РИА Новости

По его словам, в текущей геополитической ситуации многие страны переходят к расчетам за пределами американской валюты и евро, в то время как Китай движется к снятию валютных ограничений.

«Долгая историческая эпоха доминирования американского доллара подходит к концу. Китай понимает, что они не станут мировой экономической державой номер один, если сохранят свой юань в качестве неконвертируемой валюты (действует в пределах страны, ее нельзя обменять. — «Газета.Ru»)», — отметил банкир.

ВТБ, по словам Костина, обсуждает использование юаня в расчетах с третьими странами.

Доллар США является ведущей мировой валютой с начала 20-го века. Тогда американская валюта обогнала фунт стерлингов и стала мировой резервной валютой. Но в июне аналитики JPMorgan заявили, что в мировой экономике проявляются признаки дедолларизации.

Россиянам дали совет, в чем хранить накопления

Доля использования юаня в трансграничных платежах Китая выросла до рекордных 48% в конце апреля 2023 года и впервые превысила долю использования американского доллара, сообщало Bloomberg. В 2010 году этот уровень был нулевым.

14
Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители