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Россия стала вторым по объёмам поставщиком газа в Испанию в мае

В мае Россия стала вторым по объёмам поставщиком газа в Испанию — показатели поставок выросли на 193,8% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.

Россия стала вторым по объёмам поставщиком газа в Испанию в мае
© РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagas, в мае Испания закупила у России 9 663 гигаватт-часов СПГ.

Лидером по поставкам топлива в Испанию стал Алжир, Россия заняла второе место.

Компания «Газпром» ранее установила новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай.

По словам вице-премьера России Александра Новака, рост российских поставок энергоресурсов в Китай составляет в 2023 году примерно 40%.

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