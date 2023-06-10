Россия стала вторым по объёмам поставщиком газа в Испанию в мае
В мае Россия стала вторым по объёмам поставщиком газа в Испанию — показатели поставок выросли на 193,8% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagas, в мае Испания закупила у России 9 663 гигаватт-часов СПГ.
Лидером по поставкам топлива в Испанию стал Алжир, Россия заняла второе место.
Компания «Газпром» ранее установила новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай.
По словам вице-премьера России Александра Новака, рост российских поставок энергоресурсов в Китай составляет в 2023 году примерно 40%.