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Эксперты назвали причины роста доллара в июне

На рост доллара в июне повлияли такие факторы, как слабость цен на углеводороды, спрос на валюту со стороны уходящих с российского рынка западных брендов, международная повестка, рассказали участники рынка и эксперты. Об этом пишет РБК.

В начале каждого месяца наблюдаются низкие продажи выручки экспортерами, это оказывает влияние на курс доллара, отметили аналитики Даниил Болотских («Цифра брокер») и Егор Жильников (Промсвязьбанк).

Ухудшение профицита текущего счета платежного баланса России, заметили в Совкомбанке, характерно для начала лета. Это явление связано с ростом спроса на валюту в период летних отпусков.

Международная повестка, в частности, обострение напряженности на планете, привело к росту спроса на доллар и евро, пояснил руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов. Он добавил, что ряд трейдеров предположительно хеджировался перед выходными.

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Кроме того, уточнил Антонов, рост спроса на валюту обусловлен опасениями участников рынка на фоне публикаций о планируемом вводе очередного пакета санкций против России со стороны ЕС.

В «БКС Мир инвестиций» отметили, что на состояние валютного рынка сказывается падение цен на нефть. Рост стоимости топлива приведет, по мнению аналитиков компании, к повышению роста рубля «с определенным временным лагом».

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