Эксперты назвали причины роста доллара в июне

На рост доллара в июне повлияли такие факторы, как слабость цен на углеводороды, спрос на валюту со стороны уходящих с российского рынка западных брендов, международная повестка, рассказали участники рынка и эксперты. Об этом пишет РБК.

В начале каждого месяца наблюдаются низкие продажи выручки экспортерами, это оказывает влияние на курс доллара, отметили аналитики Даниил Болотских («Цифра брокер») и Егор Жильников (Промсвязьбанк).

Ухудшение профицита текущего счета платежного баланса России, заметили в Совкомбанке, характерно для начала лета. Это явление связано с ростом спроса на валюту в период летних отпусков.

Международная повестка, в частности, обострение напряженности на планете, привело к росту спроса на доллар и евро, пояснил руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов. Он добавил, что ряд трейдеров предположительно хеджировался перед выходными.

Кроме того, уточнил Антонов, рост спроса на валюту обусловлен опасениями участников рынка на фоне публикаций о планируемом вводе очередного пакета санкций против России со стороны ЕС.