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Россия резко нарастила объемы поставок газа через Украину в Европу

Российский энергетический холдинг "Газпром" резко нарастил объемы поставок природного топлива через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" по территории Украины с дальнейшим следованием в европейские страны. По состоянию на 11 июня, подтвержденная заявка на прокачку газа составила 42,4 млн кубометров против 40,8 млн кубов днем ранее, приводит слова представителя монополиста ТАСС.

Россия резко нарастила объемы поставок газа через Украину в Европу
© РИА Новости

При этом заявка на прокачку природного газа через ГИС "Сохрановка" была отклонена украинской стороной. По данному маршруту транзит не ведется с 11 мая. "Оператор газотранспортной системы Украины" уведомил "Газпром", что причиной являются "форс-мажорные" обстоятельства. Позже украинская сторона объясняла свое решение тем, что данная станция фактически перешла под контроль российских сил.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн кубометров на 11 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - заключил представитель российского энергохолдинга.

3 июня российский энергетический холдинг "Газпром" снизил прокачку газа через Украину. Подтвержденная заявка на прокачку топлива через газоизмерительную станцию "Суджа" в тот день составила 40,3 млн кубометров. При этом днем ранее данный показатель находился на уровне 40,6 млн кубов.

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