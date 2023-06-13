В России проверят обоснованность роста цен на стройматериалы

В Госдуме захотели оценить обоснованность цен на стройматериалы в России, чтобы исключить спекуляций на рынке. Провести проверку производителей попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС), пишут «Известия».

Причиной обращения стало резкое подорожание каменной ваты, которую используют для утепления и шумоизоляции в зданиях — цены на нее выросли на 50-60 процентов за месяц. Такую динамику заметили девелоперы и пожаловались депутатам комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, рассказал первый заместитель председателя комитета Владимир Кошелев.

Специалисты выделяют две причины подорожания каменной ваты — увеличение логистических издержек и резкий рост цен (более чем на 30 процентов) на синтетические смолы, используемые при ее производстве.

В ФАС сообщили изданию, что еще не получали обращение депутатов. В ведомстве отметили, что регулярно мониторят цены на рынках стройматериалов и уже направили запросы производителям теплоизоляционных материалов. В ФАС подчеркнули, что проанализируют полученные сведения, а если найдут нарушения — примут меры.