Эксперты рассказали о ситуации на валютном рынке

Руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов в беседе с «Интерфаксом» указал на возобновление девальвационных процессов. По его словам, после преодоления отметки в 83,5 рубля паре доллар-рубль откроется дорога на 90.

В компании «Велес Капитал» отмечают, что предстоящая неделя отметится подведением итогов заседаний ФРС и ЕЦБ и возможной паузой в повышении процентных ставок американского регулятора, передает Finam.ru.

Подчеркивается, что данная ситуация благоприятно скажется на рисковых активах. Также сообщается, что динамика цен на золото, вероятно, будет зависеть от сигнала Федеральной резервной системы (ФРС).

Кроме того, специалисты указывают на то, что распродажа в нефти избыточна. По их мнению, со второго полугодия восстановление Китая будет более выраженным, а рост мобильности населения и обусловит наращивание потребления.

«Нефть Brent на этом фоне продолжаем видеть в зоне $80 – ПСБ», – говорится в заметке.