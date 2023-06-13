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Эксперты рассказали о ситуации на валютном рынке

Руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов в беседе с «Интерфаксом» указал на возобновление девальвационных процессов. По его словам, после преодоления отметки в 83,5 рубля паре доллар-рубль откроется дорога на 90.

Эксперты рассказали о ситуации на валютном рынке
© globallookpress.com

В компании «Велес Капитал» отмечают, что предстоящая неделя отметится подведением итогов заседаний ФРС и ЕЦБ и возможной паузой в повышении процентных ставок американского регулятора, передает Finam.ru.

Подчеркивается, что данная ситуация благоприятно скажется на рисковых активах. Также сообщается, что динамика цен на золото, вероятно, будет зависеть от сигнала Федеральной резервной системы (ФРС).

Кроме того, специалисты указывают на то, что распродажа в нефти избыточна. По их мнению, со второго полугодия восстановление Китая будет более выраженным, а рост мобильности населения и обусловит наращивание потребления.

«Нефть Brent на этом фоне продолжаем видеть в зоне $80 – ПСБ», – говорится в заметке.

Рубль во вторник, 13 июня, потерял позиции к основным иностранным валютам. Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже преодолел отметку в 84 рубля. Такая динамика наблюдается впервые с 4 апреля 2022 года. Также сегодня на открытии торгов курс евро превысил 90 рублей.

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