Президент РФ Владимир Путин подписал закон о комплексном регулировании рынка табака, в том числе - ввоза такой продукции в Россию. Соответствующий документ опубликован.

Закон был разработан для совершенствования государственного регулирования производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства в РФ с установлением специализированного контроля (надзора) в этой сфере.

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Документом предусматривается лицензирование деятельности в сфере производства и оборота табачной продукции и сырья, установка требований к оборудованию для их производства, в том числе обязанность по его госрегистрации и консервации в случае неиспользования, регулирование учета продукции и сырья, которое будет основано в том числе на системе маркировки "Честный знак". Кроме того, вводится специализированный госконтроль в данной сфере, а также пресечение незаконного производства и оборота продукции и сырья. В частности, предусмотрены основания для их изъятия и последующего уничтожения продукции и оборудования. Помимо этого, закон содержит положения о государственном регулировании цен на табачную и никотинсодержащую продукцию.

Для предотвращения незаконного производства табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья предлагается установить требования к основному технологическому оборудованию для их производства. Вводится обязанность по его обязательной государственной регистрации. Для учета объема производства и оборота табачной продукции документом предусматривается использование государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (ГИС МТ).

Изъятые из незаконного оборота или конфискованные табачные изделия, табачная продукция, сырье, никотинсодержащая продукция, упаковка, этикетки вывозятся с места изъятия и уничтожаются по решению суда. Оборудование также подлежит утилизации после решения суда.

Закон наделяет Росалкогольрегулирование полномочиями по контролю (надзору) в области производства и оборота табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их производства.

Исключения при маркировке продукции

Как говорится в законе, производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции должны осуществляться только с нанесенной на такую продукцию маркировкой. Исключение составляют: товары, перемещаемые по территории ЕАЭС в рамках таможенного транзита; пробы и образцы для испытаний, цель которых - оценить соответствие требованиям законодательства РФ и международным стандартам; изъятая из незаконного оборота продукция.

Кроме того, цифровая маркировка может не наноситься, если товары предназначены для дипломатов, консулов, международных организаций, а также если сведения о сделке по приобретению соответствующей продукции составляет государственную тайну. Также граждане могут ввозить табачную и никотинсодержащую продукцию без средств идентификации для личного пользования. При этом есть ограничения по количеству: не более 200 сигарет, 200 изделий с нагреваемым табаком, 50 сигар, 250 граммов табака на одно физическое лицо.