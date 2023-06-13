Стало известно, на сколько Россия сократила объемы нефтедобычи в апреле

По итогам апреля текущего года Россия сократилась объемы добычи нефти на внутреннем рынке на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,6 млн б/с. В марте этот показатель находился на уровне 9,7 млн б/c, сообщает ТАСС со ссылкой на июньский отчет аналитиков Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

4 июня вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлит сокращение объемов добычи нефти в сутки до конца 2024 года. Уровень снижения будет считаться от квоты, определенной на 2024 год.

"Добыча нефти в России в апреле 2023 года составила 9,6 млн баррелей в сутки (б/с). Добыча РФ в марте составляла 9,7 млн б/с, в апреле она снизилась на 100 тыс. б/с Прогноз учитывает объявленное Россией добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/ с, которое продлится до конца 2024 года", - заключается в материале.

13 июня аналитики ОПЕК четвертый месяц подряд сохранили прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году. Как и прежде, предполагается, что этот показатель к концу декабря может составить 2,3 млн баррелей в сутки (б/с). При этом на страны, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), придется лишь 0,05 млн б/с от общего роста спроса на данный вид сырья.