Более 50 процентов выпуска  зеленых облигаций Москвы приобрели жители страны

Россияне приобрели 50,2 процента от общего объема выпуска ценных бумаг за две недели размещения зеленых облигаций Москвы на финансовой платформе «Финуслуги» Московской биржи. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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— Инвестиционную активность проявляют как молодые люди, так и представители старшего возраста. 16,5 процента облигаций приобрели граждане старше 55 лет, 4,9 процента — жители в возрасте до 25 лет, — рассказал он.

Зеленые облигации Москвы для населения — это надежный и выгодный инвестиционный продукт. Ценные бумаги не торгуются на бирже, а значит, защищены от рыночных рисков. В свою очередь министр Правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова заявила, что популярность зеленых облигаций говорит о стремлении граждан к надежному, выгодному и ответственному инвестированию.

Зеленым облигациям Москвы присвоили наивысший кредитный рейтинг ААА (RU). Такую оценку дали эксперты рейтингового агентства АКРА. Столица гарантирует исполнение обязательств перед инвесторами и готова в любой момент выкупить ценные бумаги с сохранением начисленного дохода.