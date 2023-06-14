Россия ввела пошлины на импорт упаковки

По ее словам, данная мера была необходима, чтобы защитить местных производителей, продукция которых из-за более дешевой упаковки из дружественных стран становилась неконкурентной.

«В марте было принято решение по отдельным позициям от 5 до 7% установить таможенные пошлины на готовые импортные упаковочные решения. Иначе мы просто загубим собственное производство, которое только что наладили», — сказала Абрамченко.

При этом она отметила, что вопрос стоимости упаковки находится у властей РФ на постоянном контроле. Они следят за тем, чтобы с одной стороны экономически целесообразно было производить упаковку в России, а с другой, чтобы продукция не выросла в цене, добавила вице-премьер.