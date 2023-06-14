$84.32+0.6891.07+0.68

РФ ввела пошлины на импорт упаковки

Власти России ввели таможенные пошлины на импорт упаковки от пяти до семи процентов. Об этом «РИА Новости» сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Россия ввела пошлины на импорт упаковки
© РИА Новости

По ее словам, данная мера была необходима, чтобы защитить местных производителей, продукция которых из-за более дешевой упаковки из дружественных стран становилась неконкурентной.

«В марте было принято решение по отдельным позициям от 5 до 7% установить таможенные пошлины на готовые импортные упаковочные решения. Иначе мы просто загубим собственное производство, которое только что наладили», — сказала Абрамченко.

При этом она отметила, что вопрос стоимости упаковки находится у властей РФ на постоянном контроле. Они следят за тем, чтобы с одной стороны экономически целесообразно было производить упаковку в России, а с другой, чтобы продукция не выросла в цене, добавила вице-премьер.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители