Reuters: Индия скоро обгонит Китай по потреблению нефти

По его словам, на это указывает быстрорастущая электрификация автомобилей и автобусов в Китае. Кроме того он считает, что Индия, обладающая богатыми мощностями возобновляемых источников энергии, не должна упустить возможность стать сверхдержавой в производстве зеленого водорода.