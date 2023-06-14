Reuters: Индия скоро обгонит Китай по потреблению нефти
Индия скоро обгонит Китай в мировом спросе на нефть. Такое мнение высказал глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, передает Reuters.
По его словам, на это указывает быстрорастущая электрификация автомобилей и автобусов в Китае. Кроме того он считает, что Индия, обладающая богатыми мощностями возобновляемых источников энергии, не должна упустить возможность стать сверхдержавой в производстве зеленого водорода.
По прогнозам Международного энергетического агентства, в 2022-2028 годах большая часть спроса придется на Азию. При этом Индия превзойдет Китай в качестве основного источника роста к 2027 году.
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