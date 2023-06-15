КТК ожидает прокачки 61 млн тонн нефти по системе в 2023 году

"Они имеют право, альтернатива должна быть, действительно рассматривают, и даже некоторые маршруты у них уже в какой-то мере работают, но это не те объемы, о которых стоило бы говорить, они несущественные. Вы знаете, что порядка 80% добываемой и идущей на экспорт нефти Казахстана идет через нас, поэтому мы считаем, что наш маршрут будет и далее востребован", - сказал он.