КТК ожидает прокачки 61 млн тонн нефти по системе в 2023 году
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в 2023 году может прокачать по своей системе 61 млн тонн нефти, а в 2024 году ждет дополнительного поступления "большой нефти" с месторождения Тенгиз. Об этом сообщил ТАСС глава компании Николай Горбань в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Заявочная компания на этот год была порядка 67 млн тонн от грузоотправителей, но если реально посмотреть на ту динамику, которая есть на сегодняшний день, то это порядка 61 млн тонн по году. За пять прошедших месяцы отгрузили на мировые рынки 29,5 млн тонн", - сказал Горбань.
"Мы ожидаем в следующем году поступления большой нефти так называемой по результатам реконструкции и работ, которые ведутся на Тенгизе. Они основные, кто должны дать дополнительную нефть, для чего мы и делали расширение нашей системы", - добавил глава КТК
Горбань сообщил, что маршрут КТК останется востребованным Казахстаном, альтернатив ему нет.
"Они имеют право, альтернатива должна быть, действительно рассматривают, и даже некоторые маршруты у них уже в какой-то мере работают, но это не те объемы, о которых стоило бы говорить, они несущественные. Вы знаете, что порядка 80% добываемой и идущей на экспорт нефти Казахстана идет через нас, поэтому мы считаем, что наш маршрут будет и далее востребован", - сказал он.
Маршрут КТК востребован логистически как наиболее короткий, и наиболее экономически приемлем, поэтому "пока что альтернативы маршруту по этим направлениям мы особо не усматриваем", отметил глава КТК.
В компании сообщили, что КТК обеспечен всем необходимым оборудованием для стабильной работы системы. КТК допускает отгрузку нефти со всех трех ВПУ на терминале одновременно, но все зависит от объемов нефти.