В России оценили идею запрета на импорт «недружественных» вин

Инициатива Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) о запрете импорта вин из недружественных стран не поможет импортозамещению и приведет к росту цен на отечественную продукцию, считает вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев. В беседе с журналом «Компания» он раскритиковал предложение АВВР повысить до 50% таможенные пошлины на ввоз в страну игристых, тихих и крепленых вин зарубежного производства.

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В Ассоциации также предложили ввести налоговый вычет для вин из РФ и обязать торговые сети отводить под отечественную продукцию не менее 50% от магазинной полки. Такие меры, по мнению АВРР, направлены на развитие российской винной индустрии, которая готова удовлетворить потребительский спрос, особенно в дешевом и среднем сегментах.

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Как пояснил Ставцев, сегодня более половины внутреннего рынка занимает иностранное вино, причем 60% зарубежного импорта приходится на страны, признанные недружественными, — Италию, Испанию и Францию. По итогам 2022 года импорт вина в Россию, несмотря на санкции, увеличился до 405,1 млн литров, больше всего вина ввезли из Италии — 134,1 млн литров (на 19% больше по сравнению с 2021-м). Запрет на импорт вызовет в среднесрочной перспективе снижение конкуренции, что, в свою очередь, приведет к росту цен на российское вино, считает эксперт.

По словам председателя Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина, сегодня большая часть россиян покупает европейские вина в ценовом сегменте 300-500 рублей за бутылку, поднятие пошлины приведет к двукратному подорожанию продукции, поэтому люди начнут искать более доступный алкоголь, и часть спроса сместится на сидр и пивные напитки.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, в свою очередь, назвал неверным отказ от импортного вина в том числе и потому, что у французских, португальских, итальянских и испанских напитков в России есть свой потребитель с уже сформировавшимися предпочтениями, и уход зарубежных игроков вряд ли заставит их перейти на российскую продукцию.