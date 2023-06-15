Эксперт ожидает роста российской доли в мировом производстве вина

Доля России в общем производстве вина в мире превысит 3% к 2030 году, она растет уже сейчас. Такую оценку представил в ходе ПМЭФ руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

По его словам, ключевыми факторами, определяющими тенденцию, является климат, конечность ресурсов классических винных регионов и естественная динамика цен.

"Все это по сути очищает путь российскому производителю, который уже окреп и готов захватывать новые рынки", - отметил Дальнов.

По его словам, доля страны в общем производстве вина превысит 3% к 2030 году, а уже в 2023 году среднегодовой экспорт вина из России превысит $9,3 млн.

Эксперт также спрогнозировал увеличение динамики производства вина в России по объему - в 2023 году она превысит отметку в 50 млн декалитров. В целом производство вина в России с 2022 по 2023 гг. вырастет на 3,5 п. п. в объеме.