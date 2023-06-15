Европа вступает в сезон летнего кондиционирования, что провоцирует рост спроса и цен на газ. Два пика потребления, летний и зимний, становятся новой нормой для Европы, особенно в условиях, когда лето становится все более засушливым. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Сейчас начинается летний пик потребления газа, так же, как и в предыдущие года. Основное подорожание приходится на июль-август, когда требуется больше энергии на кондиционирование. Лето сейчас становится все более засушливым, это такая новая нормальность, когда есть не только зимний пик потребления, но и летний», — сказал аналитик.

Больше газа, по его словам, необходимо еще и потому, что летняя засуха часто сопровождается безветрием, соответственно, плохо работают ветряки. Гидроэлектростанции работают плохо уже сейчас, ведь зима в Европе оказалась не только теплой, но и малоснежной.

«В итоге мы имеем повышение спроса на угль и газ, но когда используешь уголь, приходится покупать еще и квоты на выброс, что тоже дает рост спроса на газ. Еще один фактор роста цен — Азия. Китай долгое время сидел на ковидных ограничениях, сократил импорт газа. Теперь экономика снова начала активное развитие, закупки резко увеличились, так что у Европы появился конкурент», — объяснил Юшков.