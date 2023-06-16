Экономист объяснил изменение оптимального курса доллара

«Неважно, курс 70 или 80 рублей, а тот, который держится долго и не создает неуверенности в бизнесе, что он повысится. Когда говорят про 80-90 — это скорее желание успокоить бизнес, успокоить население, сказать, что до 100 курс не будет расти. Для бюджета, конечно, комфортнее слабый курс рубля. Для бизнеса по-разному — для кого-то выгоден слабый, для кого-то сильный. В принципе, консолидированным в большинстве случаев должен быть стабильный курс», — сказал он.