Мосбиржа в ближайшие годы ожидает до 40 IPO

Московская биржа в ближайшие годы ожидает до 40 IPO, 10 IPO в 2023 году. Об этом заявил председатель правления торговой площадки Юрий Денисов, выступая на сессии ПМЭФ-2023.

"У нас рынок как таковой по количеству эмитентов увеличивается - они больше интересуются выпуском бумаг. Мы видим для себя в этом году до десяти выпусков. В ближайшие годы до 40 [выпусков]. Большинство выпусков идут в основном из сектора IT, медицина", - сказал он.

При этом путь от желания выйти на IPO до самого IPO длится несколько лет. Московская биржа заинтересована в том, чтобы этот путь прошел гладко и быстро.

Денисов добавил, что индекс Мосбиржи сегодня претерпевает изменения - несырьевой сектор в индексе растет, сырьевой сектор падает.

"Это значит, что приходит новый бизнес, который интересен инвесторам. Это позволяет делать большую диверсификацию, это хорошо с точки зрения инвесторов, потому что они могут использовать разные стратегии", - пояснил председатель правления.