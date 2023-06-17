По итогам недели рубль заметно ослаб

В пятницу, 16 июня, курс доллара США составил 84,13 рубля, евро — 91,65 рубля. В ходе пятничных торгов европейская валюта впервые с апреля пробила вверх отметку в 92 рубля.

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Итоги недели для рубля и финансовых рынков подводит биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов:

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Алексей Завьялов, биржевой обозреватель Business FM «Уходящая неделя запомнилась на локальном рынке прежде всего падением российского рубля. Доллар США в моменте обновлял максимум апреля прошлого года, торгуясь выше 85 рублей. Но торговался доллар США выше 85 недолго — рубль очень быстро отскочил вверх, соответственно, доллар пошел вниз. Не исключено, что 85 рублей — это такой важный и психологический, и технический уровень, учитывая, что практически все технические индикаторы показали, что доллар США надо сейчас продавать против российского рубля и прошла фиксация тех сделок, которые заключались ранее как раз против российского рубля.

Здесь и спекулятивная игра. С другой стороны, на этой неделе Минфин проводил аукционы по размещению облигаций федерального займа. Они прошли очень хорошо. Эти аукционы позволили немного укрепиться российскому рублю до тех минимальных уровней, о которых я говорил. На следующей неделе будет так называемый единый день уплаты налогов — 28-е число каждого месяца. Соответственно, 28 июня уже все компании должны заплатить налоги. А экспортеры будут продавать экспортную валютную выручку, чтобы заплатить налоги в рублях. Но здесь важно то, что, скорее всего, объемы продаж этой выручки будут выше, чем в предыдущие месяцы. В апреле экспортеры продали всего лишь на 7 млрд долларов этой выручки, в мае было побольше — около 9 млрд. В июне, скорее всего, будет больше объем продаж, потому что заканчивается месяц, заканчивается квартал, заканчивается полугодие.

В общем, скорее всего, объемы вырастут, что будет поддерживать российский рубль. Нельзя, конечно, говорить о том, что рубль фундаментально изменит свое направление — пока для рубля ничего не меняется. А вот этот налоговый период может сдвинуть рубль повыше против иностранных валют. Что касается фондового рынка: если рубль падал, то фондовый рынок рос и завершил торги в пятницу на красивом уровне в 2800 пунктов. Здесь все достаточно логично: российский рубль снижается, соответственно, для экспортеров это хорошо. Акции экспортеров пользовалась отличной популярностью в течение всей уходящей недели. Если брать глобально, в центре внимания были заседания центральных банков по всему миру, прежде всего это Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк. Федрезерв оставил ставку неизменной, рынок этого ждал. Но самое главное — Федрезерв оставляет за собой вариант дальнейшего повышения ставки. Если брать прогнозы чиновников Федрезерва, получается, что самый массовый прогноз — это 5,75%. Это предусматривает еще два повышения ставки в текущем году. Так что рынок не особо обрадовался этой паузе. ЕЦБ ставку повысил. Соответственно, доллар снижался на глобальном валютном рынке. В пятницу индекс доллара по отношению к шести основным валютам составил 102 пункта. Американский рынок акций практически никакой динамики не продемонстрировал».