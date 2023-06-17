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В Минэнерго рассказали о росте экспорта угля в Китай и Индию

Россия в январе-мае 2023 года увеличила поставки угля в Индию и Китай. Об этом заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. Как отметил замглавы Минэнерго, российской угольной отрасли и компаниям «есть чем гордиться».

В Минэнерго рассказали о росте экспорта угля в Китай и Индию
© РИА Новости

«Мы пока тоже идем с плюсом к предыдущему году», — цитирует Мочальникова RT.

Замминистра указал, что большая часть покупателей сырья из России находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и на глобальном Юге.

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что РФ перенаправила поставки нефтепродуктов в Африку, Турцию и АТР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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