В Минэнерго рассказали о росте экспорта угля в Китай и Индию

Россия в январе-мае 2023 года увеличила поставки угля в Индию и Китай. Об этом заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. Как отметил замглавы Минэнерго, российской угольной отрасли и компаниям «есть чем гордиться».