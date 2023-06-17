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В России предупредили об угрозе растущего госдолга США для ряда стран

Растущий госдолг США в большей степени угрожает странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), потому что они являются его основными держателями. О таких рисках предупредил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его цитирует РИА Новости.

В России предупредили об угрозе растущего госдолга США для ряда стран
© Lenta.ru

«То есть проблема крупнейших держателей американского долга в том, что у американцев проблема с долгом. По крылатому выражению Ивана Крылова, "Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать"», — заявил он.

Сечин напомнил, что за последние 30 лет американский госдолг подскочил в 10 раз. «Это в два раза опережает экономический рост, а расходы на его обслуживание могут достичь 1 триллиона долларов в год, а это пятая часть бюджета, и эта цифра растет», — сказал он.

Свежие данные американского Минфина свидетельствуют о том, что объем госдолга США впервые в истории превысил отметку в 32 триллиона долларов. Президент страны Джо Байден оценивает перспективы разрешения проблемы вокруг госдолга страны с оптимизмом.

В топ-3 по объему вложений в госдолг США входят Япония (1,082 триллиона долларов), Китай (870 миллиарда долларов) и Великобритания (645 миллиарда долларов). В конце прошлого года несколько месяцев подряд увеличивала вложения в государственные ценные бумаги США и Россия.

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