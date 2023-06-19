Эксперт прокомментировал решение Bank of China ограничить переводы в юанях для банков РФ
Прекращение Bank of China приема от российских финансовых организаций платежей на перевод юаней в адрес банков западных стран не коснется большого объема средств, рассказал в интервью «Известиям» финансовый аналитик Владимир Левченко.
Ранее пресс-службы ряда российских кредитных организаций сообщили, что Bank of China (Russia) прекратил прием соответствующих платежей в адрес банков США, Великобритании, ЕС и Швейцарии.
Аналитик напомнил, что китайская валюта находится в Народном банке КНР. Он добавил, что все счета в юанях в финансовых учреждениях западных государств - «исключительно корреспондентские счета».
Юань за пределами Китая используется в незначительных количествах, резюмировал Левченко.
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