Министерство сельского хозяйства РФ выступило с предложением ввести до конца текущего года временный запрет на экспорт из России риса и рисовой крупы. Проект соответствующего постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления по 31 декабря 2023 г. включительно временный запрет на вывоз риса <…> и крупы рисовой <…> из Российской Федерации», — сказано в проекте.

В конце прошлого года российский кабмин продлил запрет на вывоз из РФ риса и рисовой крупы на период до 30 июня 2023 года.

Ранее первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что аграрно-промышленный комплекс России сможет обеспечить собственное производство семян к 2024 году.