Импорт российского газа Грузией резко вырос

С января по май 2023 года импорт российского сжиженного природного газа (CGU) Грузией резко вырос. В годовом выражении прирост составил 29,5 процента, говорят данные Союза импортеров нефтепродуктов Грузии.

При этом с начала года большую часть поставок СПГ в республику (99,7 процента) обеспечила именно Россия. За пять месяцев в Грузию поставили порядка 18,4 тысячи тонн сырья.

Также с января по май импорт страной нефтяного битума вырос на 74 процента год к году. 50,9 процента битума Грузия приобрела у России, 25,4 — у Ирака, 20,8 — у Турции и 2,9 — у Азербайджана.

Всего в первом квартале 2023 года в Грузию поставили нефтепродуктов на 251,2 миллиона долларов. Большую часть этого объема (168,8 миллиона долларов) составляют российские энергоресурсы. В годовом выражении поставки выросли на 275 процентов.

Грузия снова начала закупать газ в России в 2019 году после многолетнего перерыва. Для этого республика добилась от «Газпрома» серьезного снижения цен на поставляемые ресурсы. Вторым крупным поставщиком, по данным местной нефтегазовой компании, для страны является Азербайджан.