Последствия запрета импорта российской нефти по «Дружбе» оценили

Запрет импорта российской нефти по трубопроводу «Дружба» означает тотальное эмбарго на нефть из РФ, сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Последствия запрета он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

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Ранее стало известно, что в 11-й пакет европейских санкций против России войдет запрет на поставки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба».

«Год назад, когда рассматривался вопрос о полном запрете нефти из России, Венгрия более месяца блокировала принятие тогда еще шестого пакета антироссийских санкций, в которых содержалось тотальное эмбарго. И только после того, как условия эмбарго были изменены и они стали касаться только морских перевозок российской нефти, венгры перестали накладывать право вето на принятие шестого пакета санкций», — напомнил Юшков.

Сейчас же речь идет о том, что произойдет полный отказ от российской нефти, поскольку сегодня на поставку нефти в Европу работает только южная ветка трубопровода «Дружба», отметил аналитик.

«По ней запитываются Венгрия, Чехия, Словакия и Сербия транзитом через Венгрию и Хорватию. И тут большой вопрос: если действительно это так, то почему венгры разрешили ввести эмбарго на российскую нефть, и вопрос, когда это произойдет», — добавил он.

Юшков убежден, что необходимо дождаться опубликованного 11-го санкционного пакета, поскольку там, возможно, будет формулировка о том, что нельзя заключать новые контракты или что нельзя импортировать нефти больше, чем страна импортировала ежесуточно в среднем за последние несколько лет.