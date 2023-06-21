Новации и тренды: в Москве открылась международная выставка агропрома

В Останкинском районе вчера начала свою работу международная выставка «Зерно — Комбикорма — Ветеринария». «Вечерняя Москва» узнала о последних новациях и трендах агропрома.

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В этом году мероприятие, которое по традиции собирает российские и международные компании, проводится в 28-й раз.

— Организаторы вместе с партнерами приложили все усилия, чтобы эта выставка и тематика мероприятий деловой программы были созвучны современным мировым трендам, а также внесли значительный вклад в продвижение современных технологий производства зерновых культур и качественных кормов, развитие животноводства и ветеринарной медицины. Ведь от этого зависит здоровье наших граждан, — отметил директор выставки «MVC: Зерно — Комбикорма — Ветеринария 2023» Юрий Кацнельсон. — Мы также стремимся поддержать интерес специалистов и широкой общественности к тематике животноводства и аквакультуры.

На три дня, до 23 июня, павильоны ВДНХ № 57 и 55 стали площадками, где российские и зарубежные производители представили свою продукцию. Что касается географии экспонентов, то она достаточно обширна — в выставке принимают участие более 20 российских регионов и представители 10 стран мира. Характерной особенностью этого года стало участие в мероприятии большого количества компаний из Китая. К примеру, одно из китайских предприятий представило специальное оборудование для гранулирования кормов — экструдеры.

— Мы работаем в Пекине с 1987 года. На сегодняшний день наши экструдеры присутствуют на вашем рынке. Но могу сказать, что были отдельные единичные продажи, — говорит представитель компании Джо Янг. — Сегодня мы впервые приехали в Россию, и наша цель — способствовать совместному продуктивному сотрудничеству между нашими странами, развивать его, найти серьезных партнеров, в том числе среди крупных московских компаний.

А вот для предприятия из Воронежской области, которое занимается производством комбикормов для всех видов животных, это уже третье по счету выставочное мероприятие. И как отмечает представитель компании Алексей Тимашов, это хорошая площадка для того, чтобы познакомиться с различными современными разработками агропромышленного комплекса, найти новых клиентов и партнеров, с которыми можно продолжить исследование интересной продукции.

— Наши выставочные стенды знакомят участников с возможностью выработки комбикормов и, самое главное, с продуктами из люцерны. Это травянистое растение с большим содержанием белка и высокими кормовыми качествами широко распространено в Воронежской области, — поясняет он. — Такие продукты пользуются большой популярностью у любителей здорового питания, которых в столице немало.

Недалеко от стенда Воронежской области разместилась продукция аграриев Алтая. Помимо четырех видов сбалансированных по составу зерносмесей для животноводческих комплексов привлекают внимание упаковки кормов для домашних животных — это явная новинка на столичном рынке.

— Все наши смеси сертифицированы, прошли лабораторные испытания, каждый рацион составлен с участием ученых и ветеринаров, — рассказывает маркетолог компании Антон Петров.

По его словам, с появлением в линейке продукции компании корма для собак связана целая история.

— У нашего директора внезапно стала худеть собака, ничего не помогало. Даже очень дорогие импортные корма. Ветеринарный врач посоветовал правильное питание, и в итоге собака поправилась. А рецепт ее корма лег в основу нашего продукта, — объясняет Антон Петров.

В рамках проведения выставки, которая по традиции показывает лучшие сельскохозяйственные практики, запланированы также большая деловая и научная программы.

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