ЦБ повысил курс доллара на 24-26 июня

ЦБ сообщил о заметном падении курса доллара в России
Центробанк установил официальный курс доллара, евро и юаня к рублю на 23 июня.
Официальный курс доллара завтра составит 83,6077 рубля, курс евро — 91,9430 руб.
Курс юаня будет на отметке 11,6221 руб.
Согласно официальному курсу ЦБ доллар упал к рублю на 64 копейки, евро упал на 6 копеек, а китайский юань снизился на 8 копеек по сравнению с официальным курсом четверга.
Курс доллара в режиме онлайн смотрите на этом графике
Курс доллара сегодня утром на торгах Московской биржи колебался в районе 84 рублей, а потом пошел вниз и на минимуме достигал 83,49 руб. Сейчас курс доллара установился на уровне 83,88 руб.
«Рынок нефти снова консолидируется. Баррель Brent удерживается возле $76,88. В золоте активизировались «медведи», которые уводят цену ниже $1939 за тройскую унцию. Серебро снижается до $22,57, что выглядит тревожным. Евро/доллар остается сильным рядом с 1,0990», — прокомментировал сегодняшние новости валютного рынка старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.