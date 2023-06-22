ЦБ повысил курс доллара на 24-26 июня

Центробанк установил официальный курс доллара, евро и юаня к рублю на 23 июня.

Официальный курс доллара завтра составит 83,6077 рубля, курс евро — 91,9430 руб.

Курс юаня будет на отметке 11,6221 руб.

Согласно официальному курсу ЦБ доллар упал к рублю на 64 копейки, евро упал на 6 копеек, а китайский юань снизился на 8 копеек по сравнению с официальным курсом четверга.

Курс доллара в режиме онлайн смотрите на этом графике

Курс доллара сегодня утром на торгах Московской биржи колебался в районе 84 рублей, а потом пошел вниз и на минимуме достигал 83,49 руб. Сейчас курс доллара установился на уровне 83,88 руб.