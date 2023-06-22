Турецкая лира обновила исторический минимум

Стоимость турецкой лиры к доллару в четверг, 22 июня, обновила исторический минимум и впервые преодолела отметку в 24 лиры за доллар после решения ЦБ Турции повысить ставку.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 14:44 мск курс доллара к турецкой лире поднимался на 2,4%, до 24,136 лиры за доллар.