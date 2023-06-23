Акции российских компаний падают на фоне заявлений Минобороны и Пригожина

Индекс Мосбиржи показал снижение после падения ценных бумаг российских компаний
Индекс Московской биржи стал снижаться вслед за ценными бумагами крупнейших российских компаний, сообщает РБК.
Как пишут источники, это произошло на фоне сообщений о возбуждении уголовного дела о призыве к военному мятежу.
В Национальном антитеррористическом комитете после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина призвали его прекратить противоправные действия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
До этого Минобороны РФ прокомментировало сообщения, сделанные якобы Пригожиным, о том, что МО нанесло удары по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В министерстве эти сообщения назвали фейковыми.
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