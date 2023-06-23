Акции российских компаний падают на фоне заявлений Минобороны и Пригожина

Индекс Московской биржи стал снижаться вслед за ценными бумагами крупнейших российских компаний, сообщает РБК.

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Как пишут источники, это произошло на фоне сообщений о возбуждении уголовного дела о призыве к военному мятежу.

В Национальном антитеррористическом комитете после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина призвали его прекратить противоправные действия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.