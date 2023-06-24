Российские банки резко подняли курс иностранных валют

В российских банках доллар превысил отметку в 90 рублей, а евро - в 100 рублей. Об изменениях валютных курсов в субботу сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Самый высокий курс зафиксирован в Росбанке. Там американскую валюту продают за 105 рублей, а европейскую - за 115 рублей. У граждан Росбанк покупает валюту за 76,17 и 82,97 рубля соответственно.

В Промсвязьбанке за доллар дают 84,87 рубля, за евро - 93,06 рубля. Курс в Сбербанке 88,33 и 94,16 рубля, в Московском кредитном банке 86 и 93,5 рубля.