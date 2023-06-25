РИАН: Россия в мае осталась единственной страной в Европе, где цены на продукты снизились

В мае Россия оказалась единственной страной в Европе, в которой наблюдалась продуктовая дефляция. Расчеты РИА Новости показали, что цены снизились на рекордные 1,12% в годовом выражении.

Подобная ситуация была зафиксирована лишь дважды: в июне 2018 года (0,42%) и в минувшем апреле (0,22%).

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков утверждает, что нынешняя ситуация связана с переориентацией логистических путей, а также расширением расчетов в национальных валютах, плюс, с рекордным урожаем зерновых и масличных.

В Венгрии сохранялась самая высокая продовольственная инфляция, которая снизилась с 39 до 34%. В Сербии зафиксированы годовые темпы роста в 23,2%, в Словакии – 21,7%, в Эстонии – 20,4%, на Украине – 20,1%.

Но во многих странах Европы инфляция замедлялась — сильнее всего в Португалии – на 6%, в Венгрии – на 5%, в Литве и Словакии – на 3,7%, а в Эстонии – на 3%.

По словам Вострикова, в европейских странах началась инфляция не только из-за роста ставки европейского центробанка, но и из-за высоких цен на энергоносители. Он отметил, что когда повышается себестоимость, то это сказывается на цене производства всех европейских товаров, включая продовольствие.