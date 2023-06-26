Представитель России в МВФ заявил о превращении доллара в оружие

«Мы этот урок выучили, мы никогда не допустим того, чтобы опять оказаться в такой зависимости от импорта, по крайней мере, в стратегических секторах экономики», — считает эксперт. Он указал, что сегодня многие страны «прозрели» и осознали, что глобализация принуждает все страны идти по пути специализации в ущерб диверсификации экономики. Поэтому процесс фрагментации — или деглобализации — будет продолжаться, считает Можин.