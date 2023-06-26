Представитель России в МВФ заявил о превращении доллара в оружие
Фрагментация мировой экономики не только неизбежна, но и необратима из-за использования западными странами доллара и евро, финансов и международной торговли в качестве оружия. Такое заявление сделал исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что представители западных государств в руководстве МВФ избегают эту проблему. Руководство организации не может не прислушиваться к их мнению: у западных представителей большинство голосов в совете директоров и они оказывают на остальных участников МВФ значительное давление.
В качестве примера необратимости фрагментации мировой экономики Можин привел последствия введенных против России западных санкций, которые в результате стали причиной временного исчезновения в стране отдельных категорий товаров.
«Мы этот урок выучили, мы никогда не допустим того, чтобы опять оказаться в такой зависимости от импорта, по крайней мере, в стратегических секторах экономики», — считает эксперт. Он указал, что сегодня многие страны «прозрели» и осознали, что глобализация принуждает все страны идти по пути специализации в ущерб диверсификации экономики. Поэтому процесс фрагментации — или деглобализации — будет продолжаться, считает Можин.