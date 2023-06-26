Эксперты составили прогноз событий на рынке акций после событий выходных

В понедельник, 26 июня, рынок акций, вероятно, просядет. Однако снижение будет не столь существенным, как в минувшую субботу, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков.

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Напомним, что 24 июня акции снижались на 5–10%. По мнению аналитика «БКС Мир инвестиций» Дениса Буйволова, в начале недели доллар будет находиться на уровне 84–87 рублей. Он пояснил, что усиление волатильности стало неизбежным. Эксперт полагает, что курс не будет стабильным еще некоторое время.

Дальнейшее ослабление рубля может поддержать российский рынок в перспективе ближайших месяцев, указали в департаменте по работе с акциями УК «Система Капитал». Положительно повлияют и сильные результаты от компаний-флагманов, добавили там.

Эксперты считают, что в текущих условиях стоит отказаться от эмоциональных действий. Такой подход позволит сохранить средства. Россиянам рекомендовали ориентироваться на официальную информацию и исходить из своих ближайших потребностей при совершении финансовых операций.