Газ в Европе резко подорожал

В ходе торгов 26 июня цены на газ в Европе резко подскочили — стоимость июльских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF выросла более чем на 8 процентов с начала дня, превысив отметку в 400 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В верхней точке цены достигали 420 долларов за тысячу кубометров. На момент написания материала стоимость скорректировалась до 400 долларов за тысячу кубометров. С начала июня газ в регионе подорожал более чем на 30 процентов на фоне остановок производства в Норвегии.

Текущая динамика связана с опасениями трейдеров насчет ситуации в России в выходные дни, пишет Bloomberg. Сейчас Россия остается основным поставщиком сжиженного природного газа в Европу, а поставки трубопроводного газа значительно снизились. Агентство прогнозирует, что в ближайшее время волатильность может быть повышенной из-за вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер».