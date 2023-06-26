В России оценили изменение цен на авиабилеты на фоне мятежа ЧВК «Вагнер»

В ходе прошедших выходных дней не было зафиксировано существенного роста цен на билеты за рубеж, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. В беседе с «Лентой.ру» специалист оценил, каким образом ситуация с мятежом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» отразилась на ценах на билеты по международным направлениям.

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«Была изначально некая корректировка, не повышение, в цене на авиационные билеты на последние места в день вылета. Цены очень быстро стабилизировались, ни туристы, ни пассажиры не заметили каких-либо серьезных изменений. Надо помнить, что и в авиации, и в туризме есть принцип динамического ценообразования: при повышении спроса цена автоматически повышается, особенно если речь идет о последних местах в самолетах или гостинице», — рассказал специалист.

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При этом он подчеркнул, что изменение цен отмечалось в течение короткого промежутка времени

Корректировка была очень непродолжительное время и она касалась последних мест на определенных рейсах, при этом места были по любому международному направлению. Такой ситуации, как в сентябре-октябре прошлого года, не было - Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)

Ранее стало известно, что на фоне мятежа ЧВК в России рекордно вырос спрос на наличные. Согласно данным Центробанка, с 23 по 25 июня объем находящихся в обращении наличных в России увеличился на 105,3 миллиарда рублей. Такая прибавка оказалась рекордной с 22 и 23 сентября 2022 года — первых двух дней после объявления в стране частичной мобилизации.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, которые заняли здание штаба Южного военного округа (ЮВО) в центре Ростова-на-Дону, а также двинулись в сторону Москвы.