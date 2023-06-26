Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 1,36-1,79%

Российский рынок акций в начале недели снижался, отыгрывая напряженный информационный фон выходных. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 1,36%, до 2 757,13 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,79%, до 1 021,38 пункта. Курс доллара вырос на 0,39%, до 85,09 рубля, евро - на 0,47%, до 92,81 рубля, юань - на 0,02%, до 11,73 рубля.

"На пике утреннего спада индекс Мосбиржи опускался к 2 741 пункту. Позднее динамика рынка стабилизировалась. Этому способствовал тот факт, что удалось избежать развития кризисной ситуации. Рубль после просадки на старте торгов также быстро пришел в себя, поэтому существенной поддержки акции экспортеров получить не смогли", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Видео дня

Внешний фон был неоднозначным, добавил эксперт. "Сырьевые активы торговались преимущественно в плюсе, нефть Brent не оставляла попыток вернуться к ценовым рубежам от $75 за баррель. Мировые площадки в умеренном минусе переваривали геополитические новости и слабую европейскую статистику. Индекс делового климата Германии от института IFO за июнь составил 88,5 пункта, что ниже майских 91,5 пункта и прогнозных 90,7 пункта", - добавил Бахтин.

Рынок акций

На рынке акций лидерами роста в понедельник оказались привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+6,03%) в связи с тем, что на фоне нестабильности и падения рубля эти бумаги нередко выступают защитными активами, предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались обыкновенные акции банка"Санкт-Петербург" (-3%) без новостей, но, вероятно, "в связи с тем, что эти акции выглядят несколько переоцененными в сравнении с аналогами", добавила специалист.

Прогноз на 27 июня

В ближайшее время чувствительность инвесторов к новостному фону останется повышенной, тем не менее рынок не сошел с траектории среднесрочного роста, считает Александр Бахтин. Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 27 июня - 2725-2825 пунктов, по курсу рубля к доллару - 83,5-85,5 рубля. В Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи может снова показать движение в коридоре 2750-2850 пунктов, пара доллар/рубль проведет торги в диапазоне 84-86 рублей, евро/рубль - в коридоре 91-93 рублей, юань/рубль - 11,4-11,9 рубля.