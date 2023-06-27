В России решили усложнить импорт вина

В России могут повысить пошлины на импортное вино, заявил в Алексей Сазанов. Окончательное решение примут в течение двух месяцев.

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Он напомнил, что с инициативой усложнить импорт вина ранее выступила российская Ассоциация виноградарей и виноделов — там даже предлагали запретить поставки из «недружественных» стран. Теперь вопрос ограничения импорта рассматривает Комиссия по таможенно-тарифному регулированию при Минэкономразвития.

Сазанов подчеркнул, что идея о запрете импорта исключена из повестки — обсуждается только вопрос повышения таможенной пошлины, ставка которой сейчас составляет 12,5 процента. Он уточнил, что в дискуссии также участвуют Минфин и Минпромторг.

По словам замминистра, самое главное при обсуждении параметров ограничений — не допустить значимого роста цен для потребителей. То решение, которое обсуждается властями сейчас, позволит сохранить ценовую стабильность, рассказал Сазанов.