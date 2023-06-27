В России решили усложнить импорт вина

Статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов не исключил повышения импортных пошлин на вино. В беседе с «Российской газетой» он заявил, что соответствующие предложения уже поступили. Их обсуждает комиссия по таможенно-тарифному регулированию при Минэкономразвития, уточнил статс-секретарь.

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В настоящее время пошлины составляют 12,5%.

Как указал Сазанов, в ближайшие месяц-два регуляторы «должны прийти к какому-то решению». По его словам, ключевым вопросом для властей является выработка сбалансированного решения, которое не приведет к значимому росту цен для потребителей.

Обсуждаемые в текущий период параметры

позволяют сохранить стабильность цен на российском рынке вина, отметил собеседник газеты.

При этом он обратил внимание на то, что при необходимости в процесс будет подключаться также Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По словам Сазанова, ведомство будет анализировать ситуацию на рынке.