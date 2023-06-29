Одна из беднейших стран мира захотела покупать пшеницу у России за свою валюту

Никарагуа в перспективе хотела бы платить за российскую пшеницу не в долларах как сейчас, а в рублях или в собственной валюте — кордобах. Об этом, подчеркнув, что страны должны защищать свой финансовых суверенитет, в интервью РИА Новости заявил глава МИД республики Денис Монкада.

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В сентябре прошлого года министр финансов республики Иван Акоста указывал, что страна хотела бы увеличить закупки пшеницы в России и готова обсуждать варианты оплаты.

Никарагуа является одной из беднейших стран мира. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), в 2023 году ее ВВП на душу населения равен 2,59 тысячи долларов, поэтому вопрос закупки продовольствия для государства стоит особенно остро.

Также Монкада рассказал, что Никарагуа хотела бы сотрудничать с Россией в вопросе строительства Никарагуанского канала, который может стать дублером Панамского и разгрузить его.

Ранее о желании покупать российскую нефть за собственную валюту рассказал спикер правящей партии Зимбабве ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. По его словам, национальные банки могли бы найти способ конвертировать российский рубль и зимбабвийский доллар.