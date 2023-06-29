Euroclear возобновил расчеты по бумагам неподсанкционных компаний

Бельгийский депозитарий Euroclear снял ограничения на расчеты по большинству ОФЗ, еврооблигаций и локальных акций, рассказал Frank Media руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс капитала» Алексей Булгаков, ознакомившийся с релизом депозитария. По его словам, в релизе Euroclear, датированном 26 июня, указано, что из российских суверенных долговых бумаг остаются заблокированы только пять RU ISIN — две замещающих еврооблигации и три выпуска ОФЗ.

При этом в ежедневном обзоре «Ренессанс капитала» указано, что Euroclear еще к 23 июня снял ограничения на расчёты по всем выпускам суверенных еврооблигаций с RU ISIN кроме России-36Е. Булгаков объяснил это тем, что у некоторых еврооблигаций с RU ISIN есть несколько ISIN.

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«Там есть бумаги, у которых один ISIN «снят», а другой — нет. Сейчас осталось два выпуска, у которых один ISIN на блоке стоит, у всех остальных «сняты» оба ISIN», — прокомментировал он, добавив, что причину возникновения такой ситуации назвать не может.

Из ежедневного обзора «Ренессанс капитала» также следует, что ограничения были сняты на расчеты по 20 выпускам ОФЗ. Что касается локальных акций, по словам Булгакова, ограничения сейчас касаются в основном подсанкционных компаний. «РБК Инвестиции» сегодня, 29 июня, сообщили со ссылкой на письмо Euroclear, что к 26 июня стали доступны 137 локальных российских бумаг. В целом, по данным РБК, разблокировка коснулась ценных бумаг «Газпрома», «Газпром нефти», ЛУКОЙЛ, «Норникеля», «Мечела», Московской биржи, «Интер РАО», «Магнита», «Аэрофлота», АФК «Систем», «Сегежи», МТС, «М.Видео», «Детский мир», «Белуги».

В середине июня 2023 года стало известно, что Euroclear возобновил расчеты по пяти эмитированным в России бумагам. Тогда же сообщалось, что Euroclear будет проводить сверку держателей бумаг и возобновлять расчеты, только если проверка будет пройдена успешно, а также приостанавливать расчёты, если будут обнаружены «новые события», которые воспрепятствуют их «нормальному проведению».

«Детальной информации, как будет проходить проверка нет. Им нужно убедиться, в том числе, что среди держателей нет санкционных лиц, что активы не заблокированы», — рассказывала Frank Media заместитель директора юридического департамента «Синары» Елена Рязанова.

При этом, по ее словам, в Euroclear выбирали те выпуски, которые позволят провести проверки в рамках тестирования без операционных сложностей.